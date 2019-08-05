3 августа на территории пляжа «Bobry WakeSpot» состоялся первый любительский турнир по пляжному волейболу среди молодых команд.

Турнир был организован волгоградскими активистами и блогерами. Спортивные любительские мероприятия становятся все более популярными среди молодежи города.

Регоператор в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области выставил на игру свою команду — «Лига Чистоты». Всего в турнире приняли участие 8 команд: сборная «Общероссийского народного фронта», сборная жителей Волгограда, сборная болельщиков «Ротора» и сборные волгоградских концессий воды и тепла.
Региональный оператор «Управление отходами — Волгоград» организовал сбор и вывоз отходов после мероприятия.

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