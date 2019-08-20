Жителей и гостей региона приглашают принять участие в самом ярком, сочном и веселом празднике, который ежегодно собирает более 30 тысяч гостей. В этом году Камышинский арбузный фестиваль пройдет уже в двенадцатый раз и обещает быть не менее красочным, чем в предыдущие годы.

Темой фестиваля 2019 года станет — «Подводные богатства для Арбузного царства». К подготовке фестиваля подошли основательно. Гостей ждут удивительные костюмы, красочные платформы, отличное настроение и тонны спелой ягоды. Фестиваль будет проходить 24 и 25 августа.

24 августа гостей ждет масса интерактивных площадок, ярмарки, «Арбузная обжорка» и конкурсы. Одним из самых ярких мероприятий фестиваля в Камышине является масштабный Арбузный карнавал – шествие, проходящее через весь город по центральным улицам и Бородинскому мосту. Открывает праздник главный, согласно местной легенде, дегустатор арбузного фестиваля Петр I.

Вечером организаторы фестиваля предлагают отправиться на стадион «Авангард», где продолжится праздничная программа. В 17:00 здесь впервые в истории Фестиваля начнутся Арбузные игры — «Большие арбузные гонки».

Желающие смогут посетить выставку цветов, увидеть сказочных бахчевых пугал, запечатлеть себя в фотозонах, осыпать себя красками холи и принять участие в массе интерактивных арбузных площадок. Конечно же, здесь же будут организованы места отдыха и точки общепита.

25 августа гостей приглашают на набережную Волги в 18:00 на гала-концерт с участием артиста российской эстрады Мити Фомина и фейерверком. Полную программу мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля по ссылке.

Стоит отметить, что по версии аналитического агентства Турстат XII арбузный фестиваль вошел в ТОП-6 гастрономических событий регионов России в августе 2019 года.