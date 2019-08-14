Волгоградцев приглашают посетить выставочный зал музея изобразительных искусств им И.И. Машкова, где 17 августа в рамках выставки «Просто быть» состоится экскурсия известного волжского живописца Леонида Гоманюка. В рамках экскурсии участников познакомят с картинами мастера и расскажут историю создания произведений из первых уст.

Искусство Леонида Гоманюка – о жизни, каждый миг которой празднуется как чудо. На выставке художника «Просто быть» в Музее Машкова представлено более 80 живописных полотен, которые дают представление о многообразии творческих поисков автора, начиная с 1970-х годов до сегодняшнего дня. В коллекции художника — строгие портреты монументального плана, свободные пленэрные этюды, роскошные декоративные натюрморты, портреты дорогих его сердцу людей и картины-загадки, которые ярко свидетельствуют о кипучей энергии художника, его желании запечатлеть все чудеса природы, выразить восхищение красотой этого мира.

Авторская экскурсия Леонида Гоманюка состоится 17 августа в 15:00 в выставочном зале Музея Машкова по адресу ул. Чуйкова, 37. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7 (8442) 24-16-79.