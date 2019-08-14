Минувшей ночью по улице Ангарской в Дзержинском районе начались ремонтные работы на трамвайных путях. Работы по замене рельсошпальной решетки проводит МУП «Метроэлектротранс» на участке трамвайного полотна, пересекающего улицу Ангарскую рядом с улицей Аральской. Рабочим предстоит обновить трамвайное полотно по всей ширине проезжей части улицы, а именно 25 метров рельсов в однопутном исчислении.

Основные работы будут проводиться в ночное время. Для обеспечения бесперебойного движение электротранспорта здесь проходят маршруты трамваев №№ 5, 7, 10 и 12. Необходимые материалы к месту работ доставит вагон-рельсотранспортер. После завершения данного этапа для комфортного проезда автомобилистов на переезде специалисты уложат новое асфальтовое покрытие.

На период проведения работ движение автомобильного транспорта по улице Ангарской в районе пересечения с трамвайными путями будет ограничено. Объезд организован по улицам Фонтанной, Джаныбековской, Полоненко, пр. Маршала Жукова. Для информирования водителей о проведении работ на данном участке улично-дорожной сети выставлены предупреждающие знаки.

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