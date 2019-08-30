В эти праздничные выходные мы решили расширить формат ТОП-5 и рассказать вам о тех событиях, которые будут проходить в рамках празднования Дня города в Волгограде. Остальные мероприятия, которые не приурочены к празднику, но тоже пройдут 31 августа и 1 сентября, вы можете посмотреть на сайте Bez.coffee.

Суббота

Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» В субботу в Волгоградской области пройдет фестиваль исторической реконструкции «Царицын». У вас будет уникальная возможность увидеть реконструкцию сражения на Волго-Донской переволоке в XVII веке в посёлке Котлубань. Вход бесплатный. Подробное расписание по ссылке.

Парусная регата «Кубок Сталинграда-2019» 31 августа и 1 сентября в Волгограде пройдет парусная регата, которая стартует в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена». В регате сразятся 30 яхт из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Москвы и других городов России. Подробности здесь.

Спортивные игры на Волге В рамках Спортивных игр на Волге в ЦПКиО в субботу пройдут турниры по БМХ-фристайлу и по паркуру, а также состоится легкоатлетический пробег «Волгоградская миля».

Фестиваль еды «ВкуснО! Маркет» В субботу и воскресенье в Комсомольском саду будет проходить большой фестиваль еды «ВкуснО! Маркет». Вас ждут много еды, живая музыка и танцы. Подробности по ссылке.

Фотозона «Импровизация» 31 августа и 1 сентября, во время празднования Дня города, ТНТ подготовил для волгоградцев креативную фотозону на Центральной набережной, слева от фонтана. Режиссер и группа промоутеров помогут волгоградцам воплотить их задумку в жизнь и создать каждому свой уникальный кадр. Подробности здесь.

Театрализовано-музыкальный проект «Царицынский променад» В субботу в Волгограде впервые будет проведен театрализовано-музыкальный проект, на котором пешеходная территория возле интерактивного музея «Россия – моя история» на несколько часов преобразится в Царицын конца 19-го – начала 20-го веков. В рамках мероприятия для гостей будет работать сразу несколько стилизованных площадок с атрибутами царицынской эпохи, исторические фотозоны, а музыкальное сопровождение обеспечит духовой оркестр. Подробности по ссылке.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче» В субботу на центральной набережной Волгограда состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Здесь будут проходить конкурсы и квесты в ходе которых вы узнаете, что такое энергосбережение и как эти приемы применить дома, чтобы сберечь не только воду, тепло, электроэнергию, но и семейный бюджет. Подробности по ссылке.

Царицынский молодёжный бал 31 августа перед музеем «Россия — моя история» пройдет Царицынский молодежный бал. На сцене будет играть симфонический оркестр «Музыкального театра», в программу включены выступления артистов Волгограда. Подробности здесь.

Молодежная дискотека «Volgograd FEST» В субботу тысячи молодых людей соберутся на нижней террасе набережной, чтобы вместе потанцевать под зажигательную музыку. Для жителей города выступят популярные волгоградские DJ DABRO, DJ ITD, MC LEX. Хедлайнером мероприятия станет рэп-исполнитель Кравц. Подробности по ссылке.

Воскресенье

Шоссейная гонка «Волжский ветер» 1 сентября, в рамках празднования Дня города, в Волгограде пройдет шоссейная велогонка. Место старта и финиша одинаковое — возле моста через Волгу «танцующий мост» (до подъема на ул. Комсомольскую). Мероприятие организуется с целью популяризации велоспорта и привлечения любителей и молодёжи к участию в подобных соревнованиях. Подробности здесь.

Выставка пассажирского электротранспорта Экспозиция будет проходить на ул. им. 7-й Гвардейской – на путях резервного кольца. В ней также будут представлены вагон-снегоочиститель, вагон-вышка, специальный грузовой троллейбус и другие виды техники — всего более 15 единиц. Гости выставки смогут не только прогуляться по салону электротранспорта, но и посидеть в кабине водителя.

Фестиваль искусства 1 сентября на Верхней террасе центральной набережной будут проходить конкурсы рисунков на мольбертах, фестиваль современного искусства, интерактивные выставки и площадки, открытый пленэр и мастер-классы. Для жителей и гостей города здесь развернется аллея настольных игр, где можно будет сразиться в шашки, шахматы, морской бой и крестики-нолики. Подробности по ссылке.

Акция и авиашоу «Военная служба по контракту – Твой выбор!» В рамках акции в ЦПКиО жители и гости города смогут посмотреть на авиашоу, парад танков, концерт и попробовать полевую кухню. Подробности здесь.

Фестиваль национальных культур «#ЭтноФест» В Комсомольском саду соберутся белорусы, поляки, евреи, татары, казахи, вьетнамцы, корейцы, армяне, кабардинцы, осетины, грузины, азербайджанцы, а также представители народов Республики Дагестан и другие. Горожанам предложат поучаствовать в мастер-классах по проведению национальных игр. Подробности тут.

Фестиваль «БаняLife» 1 сентября на фестивале, который расположится на благоустроенной пешеходной территории рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история», гости смогут увидеть работу лучших мастеров пара из разных уголков России и Беларуси, а также узнают много нового о способах заготовки и заваривания веников, парения и массажа, но и поучаствовать в мастер-классах.

Велодевичник 1 сентября, во время празднования Дня Города, в Волгограде впервые пройдет велодевичник. Принять участие может любая девушка, которая приедет на место старта в соответствии со дресс-кодом, а именно: в женственном образе (платье, юбке). Старт у музея «Россия» — моя история».

Карнавал «Волгоградская маска» 1 сентября в городе состоится карнавал, который пройдет по улицам Мира, Краснознаменской и набережной 62-й Армии. Здесь проедут сталинградские грузовики, роллеры, велосипедисты, автомобиль с человеческим лицом, символизирующие три эпохи – Царицына, Сталинграда и Волгограда современного, а также «проплывет» старинная ладья. Финиширует карнавал на Центральной набережной и закончится концертом.

Гала-концерт «#Волгоград430» и салют 1 сентября, в рамках празднования Дня города, на нижней террасе Центральной набережной пройдёт большой гала-концерт и красочный салют. Главный музыкальный гость — певица Ёлка.

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