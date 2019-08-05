Волгоградцев приглашают на тематическую экскурсию о Гангутском сражении, которая будет проходить в интерактивном музее «Россия-Моя история».

Как сообщают в пресс-службе музея, экскурсия будет проходить в выставочных залах мультимедийной экспозиции «Романовы». Экскурсанты смогут узнать предысторию знаменитого сражения – как и с какой целью царь Петр I создал мощный морской флот, какие виды кораблей в него входили, какие обстоятельства предшествовали Гангутской битве. А на интерактивном тач-столе экскурсанты рассмотрят само сражение, узнают, какие военные хитрости и тактические маневры применил Петр I, чтобы русские галеры победили сильнейший линейный парусный флот шведов. Участники познакомятся с типами кораблей, их вооружением, узнают, как выглядит Андреевский флаг и орден Андрея Первозванного. Закрепить полученные знания помогут тематические интерактивные игры.

Экскурсия будет проходить 10 августа, в 14:00. При наличии входного билета на экспозицию «Романовы» — экскурсионный билет бесплатный. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (8442) 97 91 81.