22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в интерактивном музее «Россия — Моя история» состоится тематическая экскурсия «История флага России», участники которой узнают о появлении триколора, вариациях государственного флага в разные периоды истории. Помимо этого гости смогут принять участие в тематических конкурсах и посетить интерактивную площадку с аквагримом «Цвет флага России».

Экскурсия «История флага России» пройдет в выставочных залах экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945» и «Россия — моя история.1945 – 2016». Начало экскурсии – 22 августа в 14:00. При наличии входных билетов на экспозиции вход свободный, по предварительной записи.

После экскурсии участники смогут посетить интерактивную площадку «Цвет флага России» и украсить себя изображением триколора красками для аквагрима. Помимо этого, все посетители исторического парка 22 августа смогут принять участие в тематическом конкурсе – найти изображения российского флага в мультимедийных экспозициях музея и получить за это памятный сувенир.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)97-91-81.