В рамках празднования Дня города жители и гости города приглашаются на гастрономический фестиваль «Вкусно! Маркет», который будет проходить 31 августа и 1 сентября и обещает удивить кулинарными изысками. Гости фестиваля смогут продегустировать блюда более двадцати гастрономических проектов, ресторанов, кафе, принять участие в мастер-классах, узнать много полезной информации о бакалее – продовольственных товарах первой необходимости. «Вкусно! Маркет» будет проходить в Комсомольском саду два дня с 12:00 до 22:00.

Во время фестиваля лучшие шеф-повара кафе и ресторанов представят на суд зрителей свои оригинальные творения. Для всех участников гастрономического праздника будет организована уютная lounge-зона, ну и конечно, праздничное настроение жителей и гостей города поддержит выступление популярных волгоградских музыкальных групп. Там же, на сцене Комсомольского сада, состоятся мастер-классы от участников фестиваля, среди которых будут представители популярных волгоградских брендов.