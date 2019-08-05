В рамках празднования Дня города в Волгограде пройдет масштабный молодежный фестиваль «Берег-2019», который соберет талантливую молодежь в одном месте. Мероприятие будет проходить 24 августа в парке «Победы» напротив стадиона «Волгоград Арена». Организаторы фестиваля подготовили для гостей праздника 13 тематических площадок, на которых выступят лучшие волгоградские и приглашенные популярные музыкальные коллективы. Талантливые граффити-художники украсят своими работами специально установленные на площадке троллейбус и автомобили. Также будут открыты тематическая фотовыставка, зона киберспорта, театральная сцена, лектории и многое другое.

​Фестиваль в формате уличного мероприятия откроется 24 августа в 10:00 и продолжится до 23:00. Главная сцена на центральной аллее станет основной площадкой для выступления творческой молодежи. Музыкальные коллективы, среди которых Гречка, 7Б, Хлеб и волгоградские группы Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, выступят на ней в режиме нон-стоп. На малой сцене состоится «квартирник», где для гостей фестиваля сыграют молодые и талантливые волгоградские музыканты, которые только набирают свою популярность.

В рамках фестиваля дети и подростки соберут уникальную картину из обычных пластиковых крышек. В ход пойдут любые виды данной продукции различных форм и размеров, главное условие — крышки должны быть плоскими, яркими и пластиковыми. Также для участников фестиваля откроются лектории-шатры, где пройдут интересные и познавательные лекции и мастер-классы. Лекторами станут успешные в разных сферах деятельности волгоградцы, готовые поделиться своими знаниями и опытом. Среди участников писатель Михаил Сердюков и член Волгоградской областной общественной молодёжной организации незрячих инвалидов «Пламя» Мария Галкина. На площадке «Гейм-парк» состоится турнир по киберспорту. Также для посетителей фестиваля рядом со сценой будет работать фудзона.