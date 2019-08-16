Специально для болельщиков, в день проведения футбольного матча на «Волгоград Арене», электрички будут делать дополнительные остановки на Мамаевом Кургане.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, дополнительная остановка на о.п. Мамаев Курган 18 августа появится в расписании некоторых пригородных поездов, курсирующих по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка. В результате волгоградцы и гости города смогут доехать до стадиона «Волгоград Арена» на «городской электричке».

Остановка на о.п. Мамаев Курган 18 августа назначается следующим пригородным поездам:

– № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:18.

Кроме того, частично изменяется маршрут пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.