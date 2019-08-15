Жителей и гостей города приглашают в небольшое путешествие до музея-заповедника «Старая Сарепта», куда их отвезет «Экскурсионный вагон». Отправление состоится 17 августа 2019 года в 14.39 от пригородного вокзала ст. Волгоград-1. Это совместный проект пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород» и музея-заповедника «Старая Сарепта».

Для волгоградцев и гостей города сотрудники музея-заповедника подготовили программу «Сказ про Спас». Участники поездки узнают о традициях празднования Спасов и старинных рецептах заготовки овощей и фруктов на зиму, освоят гадание на «яблоках» и «горохе» и даже поучаствуют в обрядах.

Обратный поезд прибудет на ст. Волгоград-1 в 19:20.

Стоимость участия для взрослых составляет 480 рублей, для детей – 440 рублей. Билеты можно приобрести в кассах пригородного вокзала ст. Волгоград-1.

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