Для удобства жителей и гостей города на 1 сентября назначается дополнительный рейс городской электрички.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», для перевозки пассажиров после праздничных мероприятий, посвященных 430- летию основания Волгограда, на 1 сентября назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка.

Отправление со ст. Волгоград-1 в 22:55.
Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 23:55.
Электропоезд проследует со всеми остановками в пути следования.

:-P
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