Для удобства жителей и гостей города на 1 сентября назначается дополнительный рейс городской электрички.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», для перевозки пассажиров после праздничных мероприятий, посвященных 430- летию основания Волгограда, на 1 сентября назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6329 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка.

Отправление со ст. Волгоград-1 в 22:55.

Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 23:55.

Электропоезд проследует со всеми остановками в пути следования.