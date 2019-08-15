Телеком-оператор «Дом.ru» запускает федеральную программу по обновлению парка интернет-роутеров. Проект рассчитан на три года и предполагает замену более 1 млн 300 тыс. устаревших устройств в 56 городах страны.

Интернет-пользователи могут выбрать один из 4 роутеров: TP-Link Archer C5-AC1200, TP-Link Archer C9-AC1900 в черном или белом цветах. Устройства были специально доработаны под высокие требования сети «Дом.ru»: производительность новой линейки роутеров за счет оптимизации прошивки в среднем на 30% выше, чем на аналогичных моделях, а скорость доступа в интернет составляет до 1 Гбит/с в зависимости от модели и тарифного плана. С 12 августа интернет-пользователи могут с выгодой для себя обменять устаревший роутер, получив скидку на новый. Предложение действует при покупке оборудования в собственность единовременным платежом. Установленный сегодня роутер будет актуален не менее 5 лет.

«Почти 90% интернет-пользователей «Дом.ru» используют беспроводное подключение, а более половины имеют дома больше трех устройств с доступом в сеть. Роутеры, которые мы активно устанавливали с 2008 по 2016 годы, морально устарели, они не были рассчитаны на такую нагрузку, и сейчас пришло время выбрать новый современный роутер. Наши специалисты доставят, заменят и настроят Wi-Fi оборудование клиентам «Дом.ru» так, чтобы они наслаждались возможностью быть на связи и онлайн в каждом уголке квартиры и не переживали, что фотографии их любимых людей перестали грузиться», — отмечает руководитель продукта Интернет «Дом.ru» Екатерина Кривошеева.

«Будучи крупнейшим в мире поставщиком продуктов Wi-Fi для дома, TP-Link стремится предоставить наилучшие устройства, которые позволят ещё большему количеству людей использовать качественный Wi-Fi», – сказал Алексей Усачёв, Директор проектного направления TP-Link в России. «В рамках стратегического сотрудничества с «Дом.ru» мы пошли еще дальше и доработали техническую начинку оборудования с учетом пожеланий клиентов и высоких требований оператора – чтобы каждый потребитель мог воспользоваться всеми преимуществами быстрого доступа в интернет».

Подробнее об устройствах :

TP-Link Archer C5-AC1200 подойдет семьям, которые проживают в 2-3 комнатных квартирах — до 60 кв. м. и выходят в интернет одновременно с нескольких устройств (до 10). Скорость Wi-Fi-соединения при этом составит до 300 Мбит/с*, при подключении через кабель –до 1 Гбит/с.

TP-Link Archer C9-AC1900 обеспечит скорость до 600 Мбит/с* «по воздуху» и до 1 Гбит/с «по проводу». Такое устройство оптимально для активных интернет-пользователей с большим количеством беспроводных устройств (до 15), которые живут в квартирах с большой площадью — до 80 кв. м. Этот роутер поддерживает технологию Beamforming: она позволяет определить, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усилить его.

TP-Link Archer C9-AC1900 Black – отличается от TP-Link Archer C9-AC1900 только тем, что это модель, созданная на основе пожеланий клиентов компании: с мощными внешними антеннами, в компактном корпусе и с отключаемой подсветкой индикаторов, чтобы не мешали засыпать.

Также информация о линейке роутеров доступна на сайте.