В природных парках региона продолжаются работы по обустройству зеленых стоянок для отдыхающих. Очередную зону отдыха благоустроили в природном парке «Щербаковский». Сотрудники природного парка обновили беседки, навесы, малые архитектурные формы на зеленых и смотровых стоянках, разбросанных по особо охраняемой природной территории. А для того, чтобы туристы не забывали о правилах поведения на природе и особом режиме природного парка, экологи установили новые информационные аншлаги.

Так, на зеленой стоянке одного из самых популярных туристических маршрутов «Волжская Швейцария» нынешним летом проведена реконструкция малых архитектурных форм: пришедшие в негодность две беседки и навес демонтированы, на их месте установлены новые.

По трассе этого же турмаршрута – там, где берет начало экологическая тропа с одноименным названием — на смотровой площадке «Щербаковская балка» экологи установили входную группу и обустроили автостоянку. Подумали сотрудники парка и о возможности приготовления туристами пищи — на зеленой стоянке «Волжская Швейцария» обновлены мангалы, стол и лавочки и попутно один из мостков через ручей оснащен перилами.

С целью привлечения внимания людей к необходимости соблюдения режима особой охраны, направленного на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, западная граница территории «Щербаковского» и основные съезды с автодороги Камышин – Воднобуерачное обозначены информационными аншлагами «Режим природного парка».

Стенды, информирующие об особом режиме, также установлены на подъездах к урочищам «Сухая балка» и «Кульстан». Всего предупреждающих аншлагов в природном парке насчитывается сегодня около двадцати.

Сотрудники парка призывают посетителей беречь и уважать то, что создала сама природа и труд людей, обеспечивающих незабываемый отдых в «Волжской Швейцарии».