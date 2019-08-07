Вы ценитель искусства, тогда запоминайте 15 августа в Волгоградской областной детской художественной галерее откроется персональная выставка студента Санкт-Петербургского киновидеотехнического колледжа Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Андрея Дружинина — «Лавкрафт и Томпсон: два взгляда, обращенных к морю».

Выставка расскажет посетителям о загадочном мире одного из классиков американской литературы Говарда Лавкрафта, соединившего в своем творчестве готический ужас и научную фантастику. Этот пугающий и удивительный мир соприкасается с так называемой гонзо-журналистикой Хантера Томпсона в морской теме, усиливая сюрреализм обоих авторов. Кинематографичность литературных текстов Лавкрафта, иррациональность Томпсоновских репортажей визуализируют представления о мире и способах его познания.

Андрей Дружинин, студент института кино и художник, увлёкся творчеством этих двух незаурядных личностей и представил на выставке «Лавкрафт и Томпсон: два взгляда, обращённых к морю» свой взгляд, обращенный к зрителю и миру.

Открытие выставки состоится 15 августа 2019 в 17:00 в Волгоградской областной детской художественной галерее по адресу: ул. Советская, 26, вход со двора. Выставка продлится до 15 сентября 2019 года.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В Волгограде пройдет VI Международный кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень»
  2. BQ-5514L и BQ-5514G: очередное обновление линейки Strike Power
  3. Итоговая выставка фестиваля «Золотая палитра» откроется 25 апреля