Уже в ближайшие выходные в парке «Комсомольский сад» состоится конкурс креативных рисунков на асфальте «Оранжевый верблюд». Участниками конкурса могут стать все желающие и не только дети.

Мероприятие будет проходить 10 августа на круглой площади парка. Под творчество художникам отведут всю площадь. Всем художникам выдадут мелки, гуашь, акварель, воду, кисти и прочие атрибуты. Но если вы задумаете нарисовать что-то большое, то материалы для своего творчества лучше захватить с собой, чтобы вас обошла нехватка краски и вы полностью смогли воплотить задуманное.

Мероприятие будет проходить 10 августа, начало в 11:00. Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.