В эти выходные на прибрежной территории г. Суровикино Волгоградской области прошли ежегодные «Чистые Игры», цель которых пропагандировать бережное отношение к окружающей среде.

По словам организатора Марины Ивлевой, мероприятие на берегу реки Чир просили провести жители, поскольку территорию берега захламили отходами после отдыха.

В Суровикино в этом году пошла уже 4-ая игра, начиная с 2017 года. В этот раз в ней приняли участие 14 команд, возраст самых младших участников от 5-6 лет. Активно принимали участие не только школьники, но и целые семьи.

«Чистые игры – это образовательный проект, который учит людей сортировке мусора. Сегодня мало кто сортирует отходы, а уже давно пора» — говорит Марина Ивлева. «Осенью планируется проведение пяти игр в Волгограде», — добавляет организатор.

Всего за игру собрана тонна отходов, среди них один диван. Региональный оператор «Управление отходами – Волгоград» организовал оперативный вывоз отходов с территории.