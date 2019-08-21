В эти выходные на прибрежной территории г. Суровикино Волгоградской области прошли ежегодные «Чистые Игры», цель которых пропагандировать бережное отношение к окружающей среде. 

По словам организатора Марины Ивлевой, мероприятие на берегу реки Чир просили провести жители, поскольку территорию берега захламили отходами после отдыха.

В Суровикино в этом году пошла уже 4-ая игра, начиная с 2017 года. В этот раз в ней приняли участие 14 команд, возраст самых младших участников от 5-6 лет. Активно принимали участие не только школьники, но и целые семьи.

«Чистые игры – это образовательный проект, который учит людей сортировке мусора. Сегодня мало кто сортирует отходы, а уже давно пора» — говорит Марина Ивлева. «Осенью планируется проведение пяти игр в Волгограде», — добавляет организатор.

Всего за игру собрана тонна отходов, среди них один диван. Региональный оператор «Управление отходами – Волгоград» организовал оперативный вывоз отходов с территории.

«Чистые игры» прошли в Суровикино Общество
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»

 

«Чистые игры» прошли в Суровикино Общество
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
«Чистые игры» прошли в Суровикино Общество
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
«Чистые игры» прошли в Суровикино Общество
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
«Чистые игры» прошли в Суровикино Общество
фото ООО «Управление отходами — Волгоград»
:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Откуда берутся стихийные свалки?
  2. «Управление отходами — Волгоград» информирует о составе строительных отходов, образованных в жилых помещениях в ходе текущего ремонта
  3. Желающие все ещё могут принять участие в «Чистых играх»