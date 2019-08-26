В День города жители и гости смогут увидеть парусную регату «Кубок Сталинграда-2019», которая будет проходить в течении двух дней 31 августа и 1 сентября. В гонке, которая стартует в акватории Волги в районе стадиона «Волгоград Арена», сразятся 30 яхт из Волгограда, Камышина, Волжского, Саратова, Москвы и других городов России. Соревнования будут проходить среди взрослых экипажей крейсерских яхт, а также среди детских команд. Помимо самой регаты, волгоградцев и гостей города ждут зрелищные соревнования флайбордистов, аквабайкеров. Программу дополнит выступление известной волгоградской группы «Мегаполис».

Парусная регата «Кубок Сталинграда-2019», посвященная 430-летию со дня образования Царицына-Сталинграда-Волгограда, будет проходить в форме гонок. Из 30 яхт 8 будут представлять Волгоград. В том числе за звание самой быстрой яхты поборются 25 лучших воспитанников Центра парусного спорта Волгограда. Дети до 15 лет примут участие в гонке на судах класса «Оптимист», а те, кто старше 15 лет, выйдут на дистанцию на яхтах класса «Луч».

За два дня яхтсмены должны будут преодолеть более ста миль. Главным судьей соревнований станет участник Сталинградской битвы, ветеран парусного спорта Валентин Николаевич Анненков.