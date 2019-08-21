Билайн и студия LAM Production показали фантастический видеоролик о будущих технологиях: в видео для доставки рабочей корреспонденции герои используют дронов.

Сюжет видеоролика рассказывает лирическую историю знакомства молодой девушки и парня. Герои работают в обычных московских офисах. В недалеком будущем компании используют дронов для быстрой пересылки рабочих документов. В одной из таких посылок героиня ролика обнаруживает любовное послание. Вскоре письма становятся регулярным, и между героями завязывается романтическая переписка. Но внезапно она резко прекращается, и героиня встречает своего тайного поклонника.

Алексей Левченко, исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона: «Мы немного пофантазировали о будущих средствах коммуникации в мегаполисах. Видео сняли в стиле ретрофутуризма с элементами будущего – городскими дронами-доставщиками.

В Москве уже сейчас активно интегрируются передовые технологические разработки. Например, Билайн в рамках программы «Суперсити» активно модернизирует сеть в Москве и на сегодняшний день уже 91% сети в Москве —  5G-ready.  Этот стандарт сотовой связи – фундаментальная основа для масштабного распространения беспилотных технологий. Поэтому развитая сеть дронов – вопрос времени».

:-P
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