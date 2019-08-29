Билайн, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал партнёром конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience. Компания ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе Билайн, созданной для работы в сетях нового поколения.

В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:

· умный город;

· промышленность;

· дроны;

· беспилотные автомобили;

· виртуальная и дополненная реальность;

· энергоэффективные технологии;

· телемедицина.

Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health.

Билайн не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них:

— Cloud Interpreter – разработанная стартапом платформа помогает людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и получить консультации по использованию сервисов компании. Билайн внедрил платформу в тариф «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Теперь люди, испытывающие сложности со слухом, могут зайти на неё с помощью сайта или мобильного приложения и получить помощь специальных консультантов в удобном для них формате;

— PharmMarket — команда разработчиков предложила площадку, которая объединяет малую и среднюю аптечные розницы и фармацевтические компании. Билайн внедрил эту технологию в приложение «Мой Билайн», и теперь клиенты компании могут покупать товары аптечного ассортимента по выгодным ценам за счет скидок и программ лояльности.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Сегодня 5G­­­­­—это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде – самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G Билайн в Сколково – это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений».

Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте https://www.gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena (https://gotech.vc), где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.