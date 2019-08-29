Билайн, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал партнёром конкурса технологических компаний GoTech и учредил новую номинацию 5G Digital Experience. Компания ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов, в том числе с использованием технологий 5G и Internet of Things (IoT). Победители смогут протестировать свои проекты в специальной технической платформе Билайн, созданной для работы в сетях нового поколения.
В фокусе Билайн проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT в следующих направлениях:
· умный город;
· промышленность;
· дроны;
· беспилотные автомобили;
· виртуальная и дополненная реальность;
· энергоэффективные технологии;
· телемедицина.
Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health.
Билайн не первый год участвует в номинациях GoTech. По результатам конкурсов 2017и 2018 годов компания начала сотрудничать с несколькими проектами, среди них:
— Cloud Interpreter – разработанная стартапом платформа помогает людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и получить консультации по использованию сервисов компании. Билайн внедрил платформу в тариф «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Теперь люди, испытывающие сложности со слухом, могут зайти на неё с помощью сайта или мобильного приложения и получить помощь специальных консультантов в удобном для них формате;
— PharmMarket — команда разработчиков предложила площадку, которая объединяет малую и среднюю аптечные розницы и фармацевтические компании. Билайн внедрил эту технологию в приложение «Мой Билайн», и теперь клиенты компании могут покупать товары аптечного ассортимента по выгодным ценам за счет скидок и программ лояльности.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Сегодня 5G—это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде – самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G Билайн в Сколково – это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений».
Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте https://www.gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena (https://gotech.vc), где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.