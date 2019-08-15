Билайн выступит технологическим партнером фестиваля современной музыки Alfa Future People, где вновь развернет самую большую в стране Wi-Fi сеть под открытым небом и представит инновационный город развлечений АнлимСити.

Для гостей фестиваля Билайн построит АнлимСити – город с необычной инфраструктурой, созданный в концепции парка развлечений, с собственной валютой (бикоины) и игровой программой. В течение трех дней пользователи смогут зарабатывать бикоины, участвуя в оффлайн и онлайн квестах, и менять их на полезные призы.

В этом году Билайн значительно усилит покрытие сети на территории фестиваля, обеспечив качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет 4G. По сравнению с прошлым годом, Билайн в 1,5 раза увеличит количество секторов 3G и 4G, что обеспечит еще более уверенный уровень сигнала на всей площади AFP. Благодаря объединению частот 1800 МГц и 2600 МГц, скорость мобильного интернета у абонентов Билайн будет стабильно высокой даже в моменты пиковых нагрузок. В том числе, на фестивале будет доступна технология HD-voice, отвечающая за более четкую передачу речи на фоне шумовых эффектов.

Билайн снова развернет на Alfa Future People единственную в России крупнейшую Wi-Fi сеть под открытым небом площадью 400 000 кв.м. Большинство точек Wi-Fi оснащены новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Технология позволяет динамически изменять направление сигнала, учитывая максимальную концентрации пользователей, что обеспечит стабильно высокую скорость мобильного интернета.