Начало учебного года для многих не ассоциируются с праздником, а вот в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи считают по другому и приглашают всех отметить начало нового учебного года насыщенной увлекательной и познавательной программой. В первый учебный день, 2 сентября, в библиотеке пройдёт экотур, интерактивная выставка, игры и квесты, а также мероприятия, посвящённые Дню города Волгограда.

В 9:00 библиотека приглашает старшеклассников отправиться в экотур «История одной планеты». Экотур проведёт школьников дорогой истории, отправит в те времена, когда человечество уважительно относилось к окружающей среде, расскажет о мифах, связанных с природой, познакомит с экологическими обычаями и ритуалами. В завершении экотуристов ждет интерактивная игра.

В 11:00 День знаний в библиотеке для молодежи продолжится увлекательной игрой «Экологические проблемы и катастрофы». Участники игры узнают о стихийных бедствиях, грозящих нашей планете, и о разрушительном влиянии самого человека на экосистему Земли. Гости в игровой форме смогут познакомиться с наиболее обсуждаемыми сценариями ближайшего экологического будущего: что ждет человечество через 100 лет и какие пути решения экологических проблем предлагают ученые-эксперты.

В это же время в библиотеке начнется экспресс-экскурс «Вкус знаний», посвященный началу учебного года. Участники экскурса узнают, в какой стране учебный год начинается 1 апреля, в каких школах запрещено ходить в обуви, зачем в Израиле мажут школьную доску медом, а также о других необычных традициях, связанных с началом учебного года в разных странах мира.

Волгоградская областная библиотека для молодёжи приглашает своих читателей отметить 2 сентября не только День знаний, но и День города. В 9:00 в библиотеке состоится акция «Город, которому…». Участников акции ждет встреча с литературой и историей Волгограда. В программе акции — интерактивная выставка-квест «Город и его люди», краеведческий калейдоскоп «Город знакомый и незнакомый», виртуальное путешествие по городу при помощи интерактивной карты от портала «Царицын РФ» и чтение вслух стихов о городе на Волге. Каждый из участников акции сможет внести свою лепту в создание плаката с пожеланиями Волгограду от его жителей и гостей.

Также в 11:00 в библиотеке состоится квест-игра «Город – наш!», посвященная празднованию Дня города. Участникам квеста предстоит пройти три игровых этапа: «Исторический», «Чичероне» и «Город – наш!». На каждом этапе у игроков будет возможность продемонстрировать свои знания истории родного города, общую эрудицию и то, как они ориентируются в современном Волгограде. Будет много интересных вопросов, над которыми придется «поломать голову».

Вход на все мероприятия свободный. Возрастные ограничения: 12+. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)94-45-44.