В эти выходные проезд в городском электротранспорте будет бесплатным. Как сообщают в городской администрации 31 августа и 1 сентября плата за проезд с пассажиров во всех волгоградских троллейбусах и трамваях, в том числе на скоростной линии взиматься не будет. Такое решение муниципалитет принял в связи с празднованием 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда, проходящим в эти дни на многочисленных площадках в различных районах города.

Также традиционно количество подвижного состава на муниципальных маршрутах общественного транспорта будет увеличено, а его работа продлена до позднего вечера.

После 22:00 общественный транспорт будет отправляться из центра города с интервалом в 10-15 минут. Так, дополнительные троллейбусы выйдут на маршруты №№9, 12 и 15а.

От конечной «Детский центр» до станции «Мончегорская» в Ворошиловском районе продолжит работу трамвайный маршрут №1, до остановки «36 школа» в поселке Ангарский — трамвайный маршрут №2, до остановки «Жилгородок» в Дзержинском районе — трамвайный маршрут №10, до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе – трамвайный маршрут №4.

От конечной «Ж/д вокзал» до остановки «К-тр Юбилейный» в Красноармейском районе пойдут дополнительные рейсы автобусного маршрута №2, до остановки «Пос. ГЭС» в Тракторозаводском – автобусы маршрута №21.

31 августа для болельщиков футбольного матча СК «Ротор» VS ФК «Торпедо», который начнется в 19:00 на стадионе «Волгоград-Арена», на линию скоростного трамвая дополнительно выйдут 8 единиц электротранспорта. После окончания матча помимо скоростного трамвая болельщики смогут воспользоваться дополнительными рейсами троллейбусов маршрутов №№9, 12 и 15а – они будут отправляться от остановки «Центральный стадион» с минимальным интервалом по мере заполнения салона.

Всего в праздничные дни на маршруты выйдет порядка 400 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов.

Для удобства зрителей, приехавших на матч на личном автотранспорте, будут работать парковочные площадки у ТРК «Европа Сити Молл», рядом с остановкой «Дворец спорта» и на площади Павших борцов. Этими же парковками в течение всего празднования Дня города смогут воспользоваться и остальные горожане – места их расположения позволяют дойти пешком до основных праздничных культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в центре города, или воспользоваться бесплатным электротранспортом.