Для удобства жителей города в схему движения автобусного маршрута №43 «Алюминиевый завод – Пл. Возрождения» были внесены изменения. С начала следующей недели автобусы будут делать остановку рядом с медицинскими учреждениями – ГУЗ «Поликлиника №2» и «Клинической больницей №5».

Как сообщает РИАЦ, теперь автобусы №43 будут спускаться с улицы Тарифной на малый проспект Ленина, доезжать до перекрестка с улицей Пельше и двигаться вверх на улицу им. Таращанцев. Затем автобусы средней вместимости поедут по привычному для пассажиров маршруту до конечной остановки на площади Возрождения.

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