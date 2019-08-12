С полей региона было собрано более 100 тысяч тонн овощей — 75% приходится на продукцию открытого грунта. По информации комитета сельского хозяйства, на сегодняшний день в регионе собрано 25 тысяч тонн лука, свыше 13 тысяч тонн огурцов, более 12 тысяч тонн томатов, 10 тысяч тонн капусты, а также около шести тысяч тонн моркови, порядка пяти тысяч тонн кабачков и двух тысяч тонн перца, выращенных в условиях открытого грунта. Продолжается уборка свеклы и других овощных культур. Также на счету аграриев — больше 20 тысяч тонн бахчевых, около пяти тысяч тонн картофеля. 35 тысяч тонн превысил валовый сбор овощей закрытого грунта.

Основное производство сконцентрировано в пяти муниципальных районах: Городищенском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Ленинском и Быковском — традиционно на их долю приходится свыше 80% урожая овощей.