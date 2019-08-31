Специально для болельщиков городские электрички в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» 31 августа будут делать дополнительную остановку на Мамаевом Кургане.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», волгоградские «городские электрички» будут делать дополнительные остановки на о.п. Мамаев Курган:

– № 6418 сообщением Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:48, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:53, прибытие на конечную ст. Тракторная Пассажирская в 17:11;

– № 6708/6707сообщением Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 15:08. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 16:07, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 16:35;

– № 6712/6711 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на конечный о.п. Аэропорт в 19:15;

– № 6736/6735 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 20:55. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:20, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:20.

Также на 31 августа назначается дополнительный пригородный поезд № 6318 сообщением Шпалопропитка–Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:36, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:34. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 18:40.

Электропоезд № 6319 проследует по продлённому маршруту от ст. Краснооктябрьская до ст. Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 21:41, отправление с о.п. Мамаев Курган в 21:51, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 22:58.