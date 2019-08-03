Жителей и гостей города приглашают вспомнить о трагических событиях в Беслане 2004 года. В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в театральном зале Волгоградского областного центра народного творчества пройдёт митинг-концерт «Памяти Беслана», начало в 13:00.

3 сентября — особая памятная дата в календаре нашей страны, День солидарности в борьбе с терроризмом. Данная дата напрямую связана с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслане боевики захватили одну из городских школ. В результате террористического акта в школе №1 погибли более трехсот тридцати человек, среди них 186 детей. Эти трагические события потрясли весь мир.

В этот день по всей стране будут вспоминать жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Волгоградский областной центр народного творчества не оставит без внимания эту дату. 3 сентября состоится митинг-концерт «Памяти Беслана», на котором молодёжь выступит и как организатор, и как главный участник мероприятия: более 600 учащихся учебных заведений Волгограда станут зрителями мероприятия и около 100 участников любительских творческих коллективов примут участие в концерте. Это образцовая танцевальная шоу-группа «Новация», образцовый художественный ансамбль спортивного бального танца «Синтез», образцовый художественный вокальный ансамбль «Оникс», ансамбль народного танца «Русь», вокальный ансамбль «Волгоградцы», детский хореографический ансамбль «Радуга», солисты Анна Мякоход, Виктор Кальнов, Алексей Гриченюк, Дарья Цаллаева.