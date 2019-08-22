Вечером 22 августа жителей и гостей региона приглашают в парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» на праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага России. В 17:00 гостей праздника со сцены поздравят лучшие творческие коллективы города-героя и молодые исполнители.

Среди них – лауреат международных фестивалей и конкурсов Владислав Арчаков, студентка Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Мария Рудакова, лауреат второй степени в районном этапе конкурса «Уличный артист» в номинации «Вокальное исполнительство» Татьяна Бондарева, воспитанники муниципального учреждения патриотического воспитания «Виктория», студии танца «Феникс», молодежного творческого формирования «Стригунок» и другие.

Во время праздника волонтеры раздадут зрителям ленточки цветов российского флага. А в завершении праздника молодежь Волгограда развернет перед гостями 90-метровый флаг Российской Федерации.

Праздничные мероприятия пройдут и в отдаленных районах города. Так, в Красноармейском районе на бульваре Энгельса, 19 в 17:00 начнется праздничное мероприятие «Символы России». Жители самого северного района Волгограда смогут принять участие в патриотической акции «Под флагом единым», которая состоится на площади Аттракционов. Одним из пунктов праздничной программы станет танцевальный флешмоб. Волонтеры раздадут ленточки триколора и листовки с описанием значения каждого из цветов государственного флага и других символов российской государственности. Начало в 18:00.