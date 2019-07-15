Разнообразить летний отдых не выезжая за пределы региона, оказывается, возможно. Жителям региона предлагают речные путешествия на плотах по самым красивым и живописным местам нашего региона. Экологичные и комфортабельные сплавы проходят на регулярной основе по рекам Дон и Хопер, их участниками могут стать все поклонники приключений и активного образа жизни.

Путешествия проходят в комфортабельных условиях в сопровождении опытного шкипера. Участникам предоставляется современный плот, изготовленный из непотопляемых элементов, с оборудованными местами для ночлега, приготовления и приема пищи, душем. Скорость движения плота составляет 2-4 км в час, поэтому во время сплава у путешественников есть уникальная возможность любоваться на редких птиц и зверей, купаться и рыбачить. Маршруты спланированы таким образом, чтобы участники увидели как можно больше красивых и заповедных мест нашего региона: меловые горы, первозданные леса, золотистые пляжи. Стартовая точка маршрутов расположена на реке Хопер в станице Усть-Бузулукская Алексеевского района Волгоградской области, конечный пункт – на Дону в хуторе Песковатка Городищенского района.

Присоединиться к водному походу можно на стоянках плота по предварительной договоренности с организаторами. Продолжительность путешествий составляет от 3 до 7 дней, количество участников сплава может достигать от 6 до 10 человек. Участникам предоставляется все необходимое техническое оборудование, спасательные жилеты, резиновая лодка с мотором, палатки, посуда для приготовления пищи. Дополнительно с собой нужно взять только воду, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, средства от загара и комаров.

Более подробную информацию о путешествиях на плотах можно получить по телефону Туристско-информационного центра +7 (8442)529893.