Ещё один туристический маршрут добавили в сеть туристических маршрутов региона. Новое экскурсионное направление, разработанное региональным комитетом по развитию туризма, проходит по Кумылженскому району и рассказывает об истории и культуре казачества.

По данным комитета по развитию туризма Волгоградской области, программа экскурсии сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природой Кумылженского района. Первой точкой маршрута станет старинная Скуришенская церковь, построенная еще в 1704 году. Затем экскурсанты отправятся в Краеведческий музей станицы Кумылженская — здесь состоится встреча с казачьими песнями и угощением, а также экскурсия по музею, во время которой туристы смогут прикоснуться к единственной в области «литотеке»-хранилищу камней. «Изысканной» нотой путешествия станет посещение Кумылженского этнокультурного казачьего Центра «Кошав-гора», где будет разыграно представление народного кукольного музыкального театра «Вертеп», проведены мастер-классы по вязанию или плетению из лозы. А во время обеда участников экскурсии угостят традиционными казачьими блюдами. Помимо этого, туристы посетят станицу Букановская, где много лет жил знаменитый писатель М.А.Шолохов. Приятным завершением поездки станет посещение памятника «Донским казакам – Защитникам Отечества», где с высоты видовой площадки путешественникам откроются впечатляющие виды Хопра и природных памятников Кумылженского района.

Первая поездка по новому туристическому маршруту состоится 27 июля и будет включать в себя посещение казачьего фестиваля «Золотой щит-казачий спас». В дни фестиваля станица Кумылженская становится центром притяжения ценителей и продолжателей самобытной традиционной культуры наших предков. Участники экскурсии увидят гала-концерт казачьих коллективов области и регионов, посетят «Казачий городок», «Город мастеров», интерактивные площадки с молодецкими забавами, казачью ярмарку и традиционные казачьи гуляния. Программа поездки завершится ярким лучевым шоу и фейерверком. Узнать подробности об участии в экскурсии можно у специалистов областного туристско-информационного центра по адресу: Волгоград, ул. Гагарина, 12, телефон (8442) 52-98-93.