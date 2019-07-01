Жителям двух районов Волгограда будет временно приостановлена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Краснооктябрьском и Дзержинском районах г.Волгограда по следующим адресам:

03 июля 2019г. с 6:00 до 18:00 – Краснооктябрьский район:

ул.Богунская, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 35, 41;

ул.Поддубного, 3, 5, 7, 9, 13, 15;

пр.Металлургов, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 50, 52, 54;

ул.Качалова, 40, 42, 44, 46, 48, 52;

ул.Еременко, нечетн.:15-31, 35, четн.:60-74;

ул.Титова, 36, 36а, 38а, 40, 43а, 44-61;

ул.Таращанцев, 1, 3;

ул.Вершинина, 4-8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 32, 34;

ул.Гончарова, 2, 4;

ул.Репина, 21, 23, 25, 27, 66, 68, 70;

ул.Библиотечная, 8, 10, 12, 14;

ул.40 домиков, 1-6, 8, 12-14;

ул.Триумфальная 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13;

ул.Штеменко, 50, 52-62, 64, 66, 68;

ул.Бажова, 3, 5, 7, 9, 11;

ул.Поддубного, четн.: 10-22, 21, 25, 27, 29, 31;

ул.Созидательская, 4, 6, 88, 10, 12;

Северный городок, 1, 1а, 2, 3, 5;

ул.Вогульская, 60, 62-87, нечетн.: 89-109;

ул.Кустанайская, нечетн.:59-75.

10 июля 2019г. с 7:00 до 21:00 — Дзержинский район:

СНТ Дубовая Балка, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

п.Аэропорт, 1-19, 21;

п.Гумрак по адресам:

ул.Байдакова, 1-15;

ул.Строителей, 1-11, 13-16, 17а, 18-23;

Разъезд «1050», 1-4;

ул.Жукова, 8, 74, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, л.к.9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21б, 21, 23, 24, 26,

27, 28, 29, 30, 31б, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51б, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 1-8(с 1 по 4кв.);

ул.Ленина, 1д, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 2а, 4, 8а, 8б, 10а, 12, 14, 16, 16б, 16г, 16а, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40а, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 62, 70, 72, 74, 76, 78,

84, 86а, 88, 88б, 92, 94, 96, 98, 98а, 1, 2, 3, 5;

пер.Лесной, 1-9, 25, 27, 27г, 27а;

ул.Первомайская, 2а кв.1;2а кв.2;2а кв.3;2акв.4;118, 124, 33, 46, 3б, 104, 110, 7, 2, 112, 26, 40, 70а, 102, 80, 76, 8, 96, 35а, 36, 27, 52, 39, 90, 14, 28, 58, 60, 82, 30, 70, 122, 37, 114, 1а, 3, 3а, 5а;

ул.Железнодорожная, 3 кв.1, 4;

ул.Строителей, 12а, 23/1, 23/2, 24, 25;

ул.Лесная, 1, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 31/1, 15, 17, 19, 19а, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 19б, 19г, 19а, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59;

пер.Ленина, 9;

ул.Луговая, 1-19, 21-36, 38-42, 44-46, 49-53, 55-62, 63а, 64-94, 96-98, 100, 102, 103а, 104-110, 111а, 112, 113, 115, 117, 120;

пер.Луговой, 1;

ул.Лесная, 61, 2, 61а, 3;

ул.Абрамишвили, 4а, 4/1, 1/1, 4/2, 1/2, 5/1, 2/1, 5, 2, 6, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул.Зенитчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32;

ул.Абрамишвили, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 58, 58, 56, 54а, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2;

ул.Кочетова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 53, 51, 4, 47, 45, 43, 41, 9, 39/2, 37б, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15а, 15б;

ул.Тихорецкая, 1, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 24, 25, 27/1, 27/2, 31, 32, 33;

ул.Чапаева, 6, 11б, 49, 12, 51, 17, 33, 24, 15, 13, 9, 5, 11, 55, 57, 47, 43, 53, 45, 37, 18, 31а, 31, 32, 3а, 25, 30, 10, 7, 27, 26;

ул.Горная, 26, 38, 34, 27б, 20, 9, 21, 16, 27а, 27, 36, 32, 1, 11а, 2б, 42, 11кв.1, 13, 3, 18;15 кв.1;15 кв.2;28а, 17, 28, 30, 2в кв.1, 2;8, 2;

ул.Железнодорожная, 36, 9кв.2;28, 17, 22а, 6, 12, 23, 10, 26, 18, 14, 22, 11а, 13кв.1, 24;7кв.2;15кв.2;8 кв.1;15кв.1;

ул.22-ой Военный Городок, 1, 11, 10, 9а, 5, 6.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),

93-11-91 (справочная служба).