Жителям двух районов Волгограда будет временно приостановлена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Краснооктябрьском и Дзержинском районах г.Волгограда по следующим адресам:

03 июля 2019г. с 6:00 до 18:00 – Краснооктябрьский район:

  • ул.Богунская,  26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 35, 41;
  • ул.Поддубного,  3, 5, 7, 9, 13, 15;
  • пр.Металлургов,  15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 50, 52, 54;
  • ул.Качалова,  40, 42, 44, 46, 48, 52;
  • ул.Еременко,  нечетн.:15-31, 35,  четн.:60-74;
  • ул.Титова,  36, 36а, 38а, 40, 43а, 44-61;
  • ул.Таращанцев,  1, 3;
  • ул.Вершинина,  4-8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 32, 34;
  • ул.Гончарова,  2, 4;
  • ул.Репина,  21, 23, 25, 27, 66, 68, 70;
  • ул.Библиотечная,  8, 10, 12, 14;
  • ул.40 домиков,  1-6, 8, 12-14;
  • ул.Триумфальная 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13;
  • ул.Штеменко,  50, 52-62, 64, 66, 68;
  • ул.Бажова,  3, 5, 7, 9, 11;
  • ул.Поддубного,  четн.: 10-22, 21, 25, 27, 29, 31;
  • ул.Созидательская,  4, 6, 88, 10, 12;
  • Северный городок,  1, 1а, 2, 3, 5;
  • ул.Вогульская,  60, 62-87,  нечетн.: 89-109;
  • ул.Кустанайская,  нечетн.:59-75.

 

10 июля 2019г. с 7:00 до 21:00Дзержинский район:

  • СНТ Дубовая Балка,  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • п.Аэропорт, 1-19, 21;
  • п.Гумрак по адресам:
  • ул.Байдакова, 1-15;
  • ул.Строителей, 1-11, 13-16, 17а, 18-23;
  • Разъезд «1050»,  1-4;
  • ул.Жукова, 8, 74, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, л.к.9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21б, 21, 23, 24, 26,
  • 27, 28, 29, 30, 31б, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51б, 52, 53, 54, 55, 57, 59,  60, 62, 65, 66,  1-8(с 1 по 4кв.);
  • ул.Ленина, 1д, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а,  51, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 2а,  4, 8а, 8б, 10а, 12, 14, 16, 16б, 16г, 16а, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40а, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 62, 70, 72, 74, 76, 78,
  • 84, 86а, 88, 88б, 92, 94, 96, 98, 98а,  1, 2, 3, 5;
  • пер.Лесной, 1-9, 25, 27, 27г, 27а;
  • ул.Первомайская, 2а кв.1;2а кв.2;2а кв.3;2акв.4;118, 124, 33, 46, 3б, 104, 110, 7, 2, 112, 26, 40,  70а, 102, 80, 76, 8, 96, 35а, 36, 27, 52, 39, 90, 14, 28, 58, 60,  82, 30, 70, 122, 37, 114,  1а, 3, 3а, 5а;
  • ул.Железнодорожная, 3 кв.1, 4;
  • ул.Строителей, 12а, 23/1, 23/2, 24, 25;
  • ул.Лесная, 1, 1а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 31/1, 15, 17, 19, 19а, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42,  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 19б, 19г,  19а, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59;
  • пер.Ленина, 9;
  • ул.Луговая, 1-19, 21-36, 38-42, 44-46, 49-53, 55-62, 63а, 64-94, 96-98, 100, 102, 103а, 104-110, 111а, 112, 113, 115, 117, 120;
  • пер.Луговой, 1;
  • ул.Лесная, 61, 2, 61а, 3;
  • ул.Абрамишвили, 4а, 4/1, 1/1, 4/2, 1/2, 5/1, 2/1, 5, 2, 6, 3а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • ул.Зенитчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32;
  • ул.Абрамишвили, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,  51, 53, 55, 57, 59, 61, 58, 58, 56, 54а, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12,  10, 8, 6, 4, 2;
  • ул.Кочетова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а,  38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 53, 51, 4, 47, 45, 43, 41, 9, 39/2, 37б, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15а, 15б;
  • ул.Тихорецкая, 1, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 24, 25,  27/1, 27/2, 31, 32, 33;
  • ул.Чапаева, 6, 11б, 49, 12, 51, 17, 33, 24, 15, 13, 9, 5, 11, 55, 57, 47, 43, 53, 45, 37, 18, 31а, 31, 32, 3а, 25, 30, 10, 7, 27, 26;
  • ул.Горная,  26, 38, 34, 27б, 20, 9, 21, 16, 27а, 27, 36, 32, 1, 11а, 2б, 42, 11кв.1, 13, 3, 18;15 кв.1;15 кв.2;28а, 17, 28, 30, 2в кв.1, 2;8, 2;
  • ул.Железнодорожная, 36, 9кв.2;28, 17, 22а, 6, 12, 23, 10, 26, 18, 14, 22, 11а, 13кв.1, 24;7кв.2;15кв.2;8 кв.1;15кв.1;
  • ул.22-ой Военный Городок, 1, 11, 10, 9а, 5, 6.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

73-94-35,  73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),
54-15-45,  54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),
93-11-91 (справочная служба).

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