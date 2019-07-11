Жителей региона приглашают принять участие в фотоконкурсе «Волго-Каспий: 185 оттенков синего», который проводится при поддержке Минприроды России и Росгидромета. Работы принимаются до 6 ноября 2019 г.

Конкурс проводится по двум номинациям — «Нижняя Волга» и «Каспийское море». Жюри ждет фотопейзажи как от начинающих фотографов, так и от профессионалов, без возрастных ограничений. Каждый участник может представить на конкурс до пяти фотографий. Организаторы рассчитывают, что основная часть работ поступит от школьников и студентов.

Фотоконкурс проводится при поддержке Росгидромета и Минприроды России с 6 мая по 6 ноября 2019 года. Подведение итогов запланировано к 1 декабря 2019 года.

Лучшие фотоснимки после рассмотрения и оценки жюри будут опубликованы на сайте ФГБУ «КаспМНИЦ». Там же можно подробно ознакомиться с условиями конкурса. Тройка победителей в каждой из номинаций будет отмечена почетными грамотами и ценными призами. Торжественное награждение состоится в ходе предновогоднего заседания Ученого совета ФГБУ «КаспМНИЦ».

Условия участия в фотоконкурсе «Волго-Каспий: 185 оттенков синего» размещены на официальном сайте ФГБУ «КаспМНИЦ» по ссылке.

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