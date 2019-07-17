В рамках празднования 430-летия Царицына-Сталинграда-Волгограда в городе впервые будет проведен театрализовано-музыкальный проект «Царицынский променад». Пешеходная территория возле интерактивного музея «Россия – моя история» на несколько часов преобразится в Царицын конца 19-го – начала 20-го веков. В рамках мероприятия для гостей будет работать сразу несколько стилизованных площадок с атрибутами царицынской эпохи, исторические фотозоны, а музыкальное сопровождение обеспечит духовой оркестр. Окунуться в атмосферу дореволюционного города на Волге волгоградцы смогут 31 августа с 12:00 до 16:00.

По замыслу организаторов «Царицынский променад» будет представлять собой иммерсивный спектакль, зрители которого являются полноправными участниками происходящего. Горожане и гости Волгограда совершат увлекательное путешествие во времени и пространстве. Кроме того, чтобы еще более почувствовать сопричастность к происходящему, все желающие могут заранее продумать и подготовить себе костюмы той эпохи. Участники театрализованного действия услышат исторические факты о родном городе, увидят немое кино и сатирические сценки, научатся танцам, поиграют в «пузеля», «фанты», «горелки», «преферанс» и «шашки», увидят музейные экспозиции под открытым небом, узнают, как делать глиняную крынку и расписывать шелковые платки, прокатятся на гужевом транспорте и даже смогут сделать прическу или подстричь бороду и усы.

В «Царицынском променаде» примут участие победители отборочных туров городского конкурса исторических костюмов «Царицынский фасон». Конкурс, посвященный 430-летию со дня образования Царицына – Сталинграда — Волгограда, предусматривает две номинации: «Реконструкция исторического, народного и национального костюма конца ХIХ — начала ХХ века» (костюм Царицына) и «Современная интерпретация исторического костюма конца ХIХ — начала ХХ века». Награждение победителей состоится 1 сентября в День города. Подробности на сайте МУК «Волгоградконцерт».