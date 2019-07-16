О зарождении добровольческого движения по восстановлению разрушенного Сталинграда вы сможете узнать на выставке «Волонтерские истории Города Мира», подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва».

Выставка станет очередным этапом одноименного проекта, который реализуется Центральной районной организацией Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов при поддержке Фонда президентских грантов. Проект посвящен 75-летней годовщине зарождения добровольческого движения по восстановлению разрушенного Сталинграда. По имени инициатора – работницы детского сада Александры Максимовны Черкасовой – движение получило название черкасовское.

Посетители смогут узнать об истории и участниках движения, чьи трудовые подвиги стали примером самоотверженной любви к родному городу, а также о развитии черкасовского движения в других городах. Часть общественной экспозиции составят документальные свидетельства из семейных архивов волгоградцев, собранные волонтерами в рамках реализации грантового проекта.

Выставка откроется в парке у подножия Мамаева кургана 18 июля в 11:00 и проработает до 15 ноября 2019 года.