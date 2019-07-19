Желающих научится танцевать, или просто весело и с пользой провести время, приглашают посетить танцевальный форум, где вас научат основным танцевальным движениям. Открытый городской танцевальный форум «Just dance» будет проходить 20 июля в парке ЦПКиО.

В рамках форума пройдут бесплатные мастер-классы по энергетической зумбе от Алексея Гузева и бачате от Артема Ковалева (клуб Salsa Picante). Также участники и гости мероприятия смогут выиграть один из ценных призов от партнеров форума.

Начало мероприятия в 19:00 на главной сцене парка ЦПКиО.

Организаторами форума выступают городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.