В регионе в очередной раз был продлен запрет на посещение лесов, это связанно с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах Волгоградской области. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств было продлено до 8 августа. В связи с этим Облкомприроды настоятельно рекомендует гражданам до окончания действия режима воздержаться от посещения лесов.

Также специалисты напоминают всем жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.

Региональная диспетчерская служба  круглосуточно ведет мониторинг лесопожарной обстановки и лесных пожаров. Создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 600 предупредительных аншлагов.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Запрет на посещения лесов снова продлен
  2. Из-за сухой и жаркой погоды запрет на посещение лесов был продлен
  3. В регионе продлено ограничение на посещение лесов