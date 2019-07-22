В регионе в очередной раз был продлен запрет на посещение лесов, это связанно с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах Волгоградской области. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств было продлено до 8 августа. В связи с этим Облкомприроды настоятельно рекомендует гражданам до окончания действия режима воздержаться от посещения лесов.

Также специалисты напоминают всем жителям о необходимости соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность.

Региональная диспетчерская служба круглосуточно ведет мониторинг лесопожарной обстановки и лесных пожаров. Создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 600 предупредительных аншлагов.