В честь празднования Дня семьи, любви и верности в Волгограде состоится праздник «Ромашковое счастье», который будет проходить на верхней террасе центральной набережной.

В рамках праздника будут организованы семейные творческие мастер-классы по изготовлению семейной куклы-оберега и гипсовых значков, а также по созданию семейного дерева. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие. А создавать праздничное настроение будут прекрасные ангелы с предсказаниями и ростовые куклы.

Для гостей фестиваля также подготовлена праздничная концертная программа и тематическая фотозона. Праздник состоится 5 июля, начало в 17:00. Организатор праздника – муниципальное учреждение социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» при поддержке комитета молодежной политики и туризма Администрации Волгограда.