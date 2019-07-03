В честь празднования Дня семьи, любви и верности в Волгограде состоится праздник «Ромашковое счастье», который будет проходить на верхней террасе центральной набережной.

В рамках праздника будут организованы семейные творческие мастер-классы по изготовлению семейной куклы-оберега и гипсовых значков, а также по созданию семейного дерева. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие. А создавать праздничное настроение будут прекрасные ангелы с предсказаниями и ростовые куклы.

Для гостей фестиваля также подготовлена праздничная концертная программа и тематическая фотозона. Праздник состоится 5 июля, начало в 17:00. Организатор праздника – муниципальное учреждение социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» при поддержке комитета молодежной политики и туризма Администрации Волгограда.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»
  2. Как в Волгограде будут Масленицу отмечать
  3. Детские дни ждут волгоградцев на Центральной набережной