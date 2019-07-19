Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал о хорошем самочувствии и стиле жизни МуZen.TV приглашают волгоградцев с 15 по 28 июля принять участие в онлайн-конкурсе, главный приз в котором – экшн-камера. Для этого достаточно ответить на вопрос «Что для вас дзен*» в официальном сообществе оператора в «ВКонтакте». Автору самого необычного и веселого комментария, по мнению организаторов конкурса, и достанется приз. Еще 5 счастливчиков получат эко-сумки от канала. Итоги конкурсов будут подведены 29 июля. Ознакомиться с правилами можно здесь.

МуZen.TV — канал о здоровье и душевной гармонии — рассказывает, куда отправиться за новыми впечатлениями, учит сохранять гармонию между душой и телом, заряжаться энергией на весь день и жить насыщенной интересной жизнью. Его программы делятся на 4 темы: «Тело и душа», «Жизнь меняется», «Хорошее самочувствие каждый день» и «Сбежать от суеты», где каждый найдет то, что ему нужно. Девиз канала — “Сделай жизнь лучше!”.

Недавно канал представил программы «Эко – логия», с которой можно отправиться в тур по экологичным дзен-домам, «Сады Оливии», где легко найти идеи для оформления своего сада или мини-оранжереи дома и «Аюрведа» — гид по уходу за собой и питанию с очаровательной ведущей Роши Рана. Кроме того зрителей ждут новые сезоны программ «Гербарий» о полезных рецептах, «MyZen Люди» о смельчаках, которые изменили свою жизнь, решив последовать за мечтой, и программы с тренерами по йоге, пилатесу, тай-чи.

Клиенты «Дом.ru» смотрят канал с 2012 года. Он доступен пользователям цифрового ТВ на 304 кнопке. Всего в сети оператора 38 развлекательных каналов.

Дзен* — одно из ключевых понятий в буддизме, суть которого заключается в мистическом «созерцании» внутреннего и внешнего миров созерцающего. В современной западной культуре слово «дзен» обозначает отрешенность от бытовых мелочей и погружение в духовные практики.