Жителей города приглашают принять участие в Чемпионате и Первенстве Волгоградской области по велосипедному спорту (дисциплина маунтинбайк – триал), который будет проходить в Краснооктябрьском районе Волгограда 11 августа в сквере им. 70-летия Победы на площадке велопарка «Trialmania».

Организаторами мероприятия выступают ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки «Олимп», ВООО «Федерация велосипедного спорта» и МУ «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района Волгограда» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. В Планируемое количество участников соревнований — 30 чел.

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, юноши и девушки 15-16, 13-14 лет, юноши, девушки 12 лет и моложе без учета спортивной квалификации.

В программе соревнований:

— приезд команд, мандатная комиссия;

— церемония открытия соревнований, дисциплина «триал», подведение итогов соревнований, церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

Начало мероприятия — в 15:00.

Заявки на участие принимаются до 11 августа по тел.: 8(8442)79-77-79 или на e-mail: [email protected]

Контактное лицо – специалист по работе с молодежью Терешкин Александр Владимирович, тел. 8-937-099-11-98.