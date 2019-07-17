Жителей и гостей города приглашают на киносеанс в интерактивный музей «Россия — моя история», где состоится показ художественного фильма режиссёра Карена Шахназарова «Цареубийца». Вход на киносеанс свободный для всех желающих.

Фильм «Цареубийца» — это попытка взглянуть на одно из самых спорных и скрываемых событий начала XX века, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны российский император Николай II и его семья. В психологической драме переплелись исторические факты и элементы мистики. Роли главных героев исполнили британец Малкольм Макдауэлл и российский актер Олег Янковский, который впоследствии был удостоен премии «Ника» за лучшую мужскую роль. Картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также получила главный приз на Международном кинофестивале в Белграде.

Киносеанс будет проходить в зале-лектории волгоградского интерактивного музея «Россия — моя история» 21 июля в 15:00. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(8442)97-91-81.