Спорту даже ночь не помеха. Волгоградцам предлагают совершить ночную пробежку по стадиону «Волгоград Арена» и парку ЦПКиО. Ночной забег будет проходить 10 августа. Каждый желающий старше 16 лет сможет преодолеть дистанцию 4,5 километра по трибунам, балконам и лестницам любимого стадиона. Участники смогут прочувствовать особую атмосферу масштабного сооружения, открытого только для них, и насладиться красочными видами ночного города.

По информации комитета по развитию туризма Волгоградской области, забег в таком формате в городе-герое состоится впервые. Старт маршруту будет дан на центральной площади, после участники пробегут по всем периметрам стадиона от нижнего до верхнего яруса, а затем финишируют у подножия нового колеса обозрения. Специальный подарок всем участникам от организаторов — возможность бесплатно прокатиться на аттракционе. Для впечатляющего визуального эффекта будет включена ночная иллюминация.

Добавим, для участия в «Волгоград Арена Сити Трейл» необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Выдача стартовых номеров начнется 10 августа в 19:00 возле центральной сцены в парке ЦПКиО. Старт забегу будет дан в 21:00. Участвовать могут все желающие старше 16 лет.

В ВРОО «Волгоградский Марафон» отмечают, что забег, в первую очередь, развлекательный, поэтому всем участникам рекомендовано брать с собой налобные фонарики и всевозможные светящиеся аксессуары, а также наряжаться в веселые костюмы. Финишировавших наградят медалями. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (8442) 38-12-53.