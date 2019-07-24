В этом году погода постоянно корректирует всяческие мероприятия. Вот и организаторы битвы на водяных пистолетах «Чапай против Штирлица» были озадачены, когда же им провести данное мероприятие. Сейчас погода, вроде, обещает быть благоприятной и поэтому битву решено было провести уже в эти выходные.

Всех, кто не побоится остаться мокрым, приглашают уже в это воскресенье в парк «Комсомольский сад» где и пройдет эпическая битва на водяных пистолетах. Амуницию для битвы, а точнее водяные пистолеты, пушки и тому подобное, брать с собой. Вода будет предоставляться в неограниченном количестве. Возраст значения не имеет, раундов, как и раньше — пять, последний раунд — стенка на стенку. Если погода не подведет, то участников ждет очень веселое времяпрепровождение.

Мероприятие будет проходить 28 июля, начало в 15:00. Место проведения — парк «Комсомольский сад» возле Камня Начала Экскурсий (это недалеко от велопроката «Эдельвейс»).

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В городе опять не будет горячей воды: полный график отключения ГВС
  2. 13 самых летних мест Волгограда
  3. 7 непризнанных «достопримечательностей» Красноармейского района