В этом году погода постоянно корректирует всяческие мероприятия. Вот и организаторы битвы на водяных пистолетах «Чапай против Штирлица» были озадачены, когда же им провести данное мероприятие. Сейчас погода, вроде, обещает быть благоприятной и поэтому битву решено было провести уже в эти выходные.

Всех, кто не побоится остаться мокрым, приглашают уже в это воскресенье в парк «Комсомольский сад» где и пройдет эпическая битва на водяных пистолетах. Амуницию для битвы, а точнее водяные пистолеты, пушки и тому подобное, брать с собой. Вода будет предоставляться в неограниченном количестве. Возраст значения не имеет, раундов, как и раньше — пять, последний раунд — стенка на стенку. Если погода не подведет, то участников ждет очень веселое времяпрепровождение.

Мероприятие будет проходить 28 июля, начало в 15:00. Место проведения — парк «Комсомольский сад» возле Камня Начала Экскурсий (это недалеко от велопроката «Эдельвейс»).

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.