На этой неделе в парке «Комсомольский сад» состоится блиц-турнир по шахматам, на который приглашаются все желающие. Мероприятие состоится 24 июля, начало в 18:30. Организатором выступает МАУ «Центр спорта и культуры» и ВРОО «Федерация шахмат», исполнительный директор — тренер высшей категории Михаил Яхтенфельд.

Пришедших на шахматную баталию в парк ожидает Блиц — один из форматов игры в шахматы, при котором  устанавливается контроль времени до окончания партии 10 минут или менее каждому игроку. Вот какие формы блица ожидают игроков:

  • 5 минут до окончания партии, то есть на все ходы
  • 5 минут с добавлением времени. Обычно 2, 3 или 5 секунд на ход.
  • 3 минуты на все ходы.
  • 3 минуты с добавлением. Как правило, 2 секунды.
  • 1 минута с добавлением. Обычно одна секунда.

Также было принято решение для зрелищности мероприятия до БЛИЦ-турнира провести мгновенный сеанс одновременной игры.

Регистрация с 18:00.  Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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