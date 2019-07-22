На этой неделе в парке «Комсомольский сад» состоится блиц-турнир по шахматам, на который приглашаются все желающие. Мероприятие состоится 24 июля, начало в 18:30. Организатором выступает МАУ «Центр спорта и культуры» и ВРОО «Федерация шахмат», исполнительный директор — тренер высшей категории Михаил Яхтенфельд.

Пришедших на шахматную баталию в парк ожидает Блиц — один из форматов игры в шахматы, при котором устанавливается контроль времени до окончания партии 10 минут или менее каждому игроку. Вот какие формы блица ожидают игроков:

5 минут до окончания партии, то есть на все ходы

5 минут с добавлением времени. Обычно 2, 3 или 5 секунд на ход.

3 минуты на все ходы.

3 минуты с добавлением. Как правило, 2 секунды.

1 минута с добавлением. Обычно одна секунда.

Также было принято решение для зрелищности мероприятия до БЛИЦ-турнира провести мгновенный сеанс одновременной игры.

Регистрация с 18:00. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.