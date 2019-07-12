В Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького состоится театрализованное представление «Повесть о Морфи», посвящённое Международному дню шахмат и организованное совместно с «Лондонским шахматным клубом».

Представление расскажет зрителям историю одного из сильнейших шахматистов XIX века – Пола Чарльза Морфи, который в 1858 году разгромил в Европе ведущих шахматных корифеев и неожиданно исчез. «Маленький американец», как его называли, вошёл в историю шахмат как одна из самых загадочных и трагичных фигур, чья судьба до сих пор вызывает немало споров и интереса.

Помимо этого участников мероприятия ждут интересные викторины и курьёзы из жизни великих шахматистов, атмосфера Европы XIX века, будут «работать» парижское кафе «Режанс», венское кафе «Куропатка» и многие другие шахматные места того времени. Также будет представлена тематическая выставка литературы из фондов Волгоградской библиотеки им. М. Горького.

Театрализованное представление «Повесть о Морфи» будет проходить 20 июля в актовом зале Горьковки по адресу: ул. Мира, 15. Справки по телефонам: 8(8442) 33-11-49 (Вера Николаевна Спирина), 8-960-888-93-60 (Лондонский шахматный клуб). Начало в 15:00.