Всех представительниц прекрасного пола приглашают присоединиться к одиннадцатому международному флешмобу женственности, который будет проходить 1 августа. Более чем 400 городов участвует в этой акции добра, красоты и мира.

Суть акции проста — ежегодно 1 августа в 19:00 на главной или одной из главных площадей города собираются женщины, девушки, одетые в нарядные платья, держа в руках цветок или букет цветов. Во время флешмоба участницы общаются на темы женского предназначения и счастья, поют песни, танцуют, участвуют в фотосессиях, даря друг другу радость, улыбки, хорошее настроение. А после участницы дарят цветы и открытки прохожим незнакомкам, улучшая их настроение.

В Волгограде флешмоб будет проходить 1 августа, начало в 18:00. Участниц ждут у фонтана «Искусство» в красивых платьях, с цветами и хорошим настроением. Все подробности по ссылке.