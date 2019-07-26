«Концессии водоснабжения» подвели итоги почти годовой работы над проектом «Коммунальный вербатим». Проект реализовал корпоративный музей историй чистой воды «Фильтры» совместно с Арт-медиа-центром «Коммуна», который привлек на его реализацию средства Фонда президентских грантов.

В рамках проекта коллектив компании показал горожанам документальный спектакль «Водоканал дословно», а полученный опыт подробно описан в книге «Чистой воды искусство: водоканал как источник вдохновения». В ней руководитель музея Анна Степнова подробно, пошагово рассказывает, как делали спектакль, что нужно учесть тем, кто решит повторить этот опыт на своем предприятии.

Подведение итогов – это по сути обсуждение того, как театральный проект воспринят в коллективе. Художник-постановщик Алексей Перловский выбрал для действа необычный для производства формат перфоманса на территории автотранспортного цеха. Сварщик Константин Щукин, инженер Наталья Чернышова, PR-менеджер Мария Глушихина, кладовщик Наталья Яцун и оператор насосных установок Галина Яцун, начальник цеха Юрий Чевтаев ответили на вопросы – что изменила работа над спектаклем в их восприятии коллектива, себя, своей работы, как в цехах отнеслись к новому опыту своих товарищей.

Главным действом, сенсацией этого мини-представления стало выступление экскаваторщиков Константина Кожевникова и Дениса Стрелкова. Отношения человека и машины, показанные под музыку из «Лебединого озера», – еще один способ продемонстрировать виртуозное мастерство рабочих городского водоканала, это их признание в любви своей профессии. Завершив выступление, они отправились работать – устранять течь из земли на ул. Чебышева.

Повышение престижа рабочих необходимо для заполнения вакансий и омоложения коллектива. Но не только. Уважение к человеку труда почти утрачено за пореформенные десятилетия, а отсюда и сбитые нравственные ориентиры, и другие проблемы, связанные с ценностями общества. Именно поэтому на подведение итогов пригласили руководителей PR-служб и корпоративных музеев производственных компаний Волгограда. Возможно, вдохновившись опытом водоканальщиков, они придумают и реализуют другие яркие проекты со своими трудовыми коллективами.

Книгу «Чистой воды искусство» в пдф-формате можно скачать на сайтах «Концессий водоснабжения» и Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, она будет разослана всем приглашенным на презентацию. Другие форматы, удобные для электронных книг, по символической цене присутствуют в книжных интернет-магазинах. Это сделано для того, чтобы опытом «Концессий водоснабжения» могли воспользоваться все желающие. В книге описана не только работа над спектаклем, но и другие события музея, объединенные в глобальный бессрочный проект «Чистой воды искусство».