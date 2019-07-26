«Концессии водоснабжения» подвели итоги почти годовой работы над проектом «Коммунальный вербатим». Проект реализовал корпоративный музей историй чистой воды «Фильтры» совместно с Арт-медиа-центром «Коммуна», который привлек на его реализацию средства Фонда президентских грантов.

В рамках проекта коллектив компании показал горожанам документальный спектакль «Водоканал дословно», а полученный опыт подробно описан в книге «Чистой воды искусство: водоканал как источник вдохновения». В ней руководитель музея Анна Степнова подробно, пошагово рассказывает, как делали спектакль, что нужно учесть тем, кто решит повторить этот опыт на своем предприятии.

Водоканал как источник вдохновения Общество

Подведение итогов – это по сути обсуждение того, как театральный проект воспринят в коллективе. Художник-постановщик Алексей Перловский выбрал для действа необычный для производства формат перфоманса на территории автотранспортного цеха. Сварщик Константин Щукин, инженер Наталья Чернышова, PR-менеджер Мария Глушихина, кладовщик Наталья Яцун и оператор насосных установок Галина Яцун, начальник цеха Юрий Чевтаев ответили на вопросы – что изменила работа над спектаклем в их восприятии коллектива, себя, своей работы, как в цехах отнеслись к новому опыту своих товарищей.

Главным действом, сенсацией этого мини-представления стало выступление экскаваторщиков Константина Кожевникова и Дениса Стрелкова. Отношения человека и машины, показанные под музыку из «Лебединого озера», – еще один способ продемонстрировать виртуозное мастерство рабочих городского водоканала, это их признание в любви своей профессии. Завершив выступление, они отправились работать – устранять течь из земли на ул. Чебышева.

 

Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество

Повышение престижа рабочих необходимо для заполнения вакансий и омоложения коллектива. Но не только. Уважение к человеку труда почти утрачено за пореформенные десятилетия, а отсюда и сбитые нравственные ориентиры, и другие проблемы, связанные с ценностями общества. Именно поэтому на подведение итогов пригласили руководителей PR-служб и корпоративных музеев производственных компаний Волгограда. Возможно, вдохновившись опытом водоканальщиков, они придумают и реализуют другие яркие проекты со своими трудовыми коллективами.

Водоканал как источник вдохновения Общество

Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество
Водоканал как источник вдохновения Общество

Книгу «Чистой воды искусство» в пдф-формате можно скачать на сайтах «Концессий водоснабжения» и Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, она будет разослана всем приглашенным на презентацию. Другие форматы, удобные для электронных книг, по символической цене присутствуют в книжных интернет-магазинах. Это сделано для того, чтобы опытом «Концессий водоснабжения» могли воспользоваться все желающие. В книге описана не только работа над спектаклем, но и другие события музея, объединенные в глобальный бессрочный проект «Чистой воды искусство».

Водоканал как источник вдохновения Общество

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