Телеком-оператор «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») заметил в ряде городов аномальную активность — установленные компанией «умные» домофоны подвергаются целенаправленному вандализму. Неизвестные причиняют ущерб придомовой инфраструктуре — ломают «умные» домофоны, обливают их краской, жгут провода, выводят панели из строя. В компании считают, что это могут быть попытки недобросовестной конкуренции на рынке домофонов, объем которого оценивается в 25 млрд руб.

В Липецке, например, мужчины, не скрываясь от домофонной камеры, сожгли панель внутри, в Ростове-на-Дону на 9 домофонов в одну ночь вылили красную краску, а в Уфе пытались разбить оборудование топором.

По всем фактам вандализма «ЭР-Телеком» обращается в правоохранительные органы и планирует добиться возмещения ущерба. Необходимую доказательную базу компания уже передала в МВД.

Также компании известны случаи, когда в Туле среди домофонных компаний распространяли листовки с информацией о том, как вывести из строя панель. Подобные объявления с тем же текстом распространяются и в других городах.

В ряде регионов были зафиксированы ложные, по мнению компании, обращения в СМИ и жалобы в соц. сетях по факту неработающих домофонных панелей там, где проблем с ними нет. Компания утверждает, что она ведет учет всех обращений и фиксирует все случаи. По факту реального выхода оборудования из строя идет регистрация соответствующих обращений, а в случае ложных срабатываний проводится профилактическая работа.

«ЭР-Телеком» устанавливает «умные» домофоны по решениям собраний жильцов и управляющих компаниий. Установка панелей происходит за счет управляющих компаний и бесплатна для жильцов. При этом абонентская плата практически не отличается от платы за обычный домофон.

Главная задача видеодомофонов – сделать дворы и подъезды максимально безопасными для жителей. Данные с видеокамер сохраняются в архиве на семь дней, и при необходимости они могут быть использованы правоохранительными органами для поимки преступников. В Санкт-Петербурге, например, после установки «умных домофонов» раскрываемость преступлений повысилась в два раза.

«Умные» домофоны надежны. Нередко их работе препятствует недобросовестная конкуренция на региональном рынке домофонии.