Любителей искусства приглашают на мастер-классы доцента Московской Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки, художника Александра Мухина-Чебоксарского, которые пройдут 20 и 21 июля в выставочном зале музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Александр Мухин-Чебоксарский – Заслуженный художник Республики Чувашия, Рекордсмен художников России по миниатюрной акварели, Кавалер золотого ордена Василия Зуева, награждён фондом К. Фаберже за достижения в миниатюре, Лауреат международных конкурсов. «Левша» – так художника называют его друзья и коллеги за его уникальные «ювелирные» работы в жанре миниатюрной акварели.

У посетителей есть уникальная возможность увидеть работы художника и познакомиться с техниками акварели под руководством мастера.

Для участия в мастер-классе с собой необходимо иметь: акварельную бумагу формата А3 или А4, акварель и беличьи кисти.

Выставочный зал музея Машкова (ул. им. маршала Чуйкова, д.37)

Тел.: 24-16-79