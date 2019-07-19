Любителей искусства приглашают на мастер-классы доцента Московской Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки, художника Александра Мухина-Чебоксарского, которые пройдут 20 и 21 июля в выставочном зале музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Александр Мухин-Чебоксарский – Заслуженный художник Республики Чувашия, Рекордсмен художников России по миниатюрной акварели, Кавалер золотого ордена Василия Зуева, награждён фондом К. Фаберже за достижения в миниатюре, Лауреат международных конкурсов. «Левша» – так художника называют его друзья и коллеги за его уникальные «ювелирные» работы в жанре миниатюрной акварели.

У посетителей есть уникальная возможность увидеть работы художника и познакомиться с техниками акварели под руководством мастера.

Для участия в мастер-классе с собой необходимо иметь: акварельную бумагу формата А3 или А4, акварель и беличьи кисти.

Выставочный зал музея Машкова (ул. им. маршала Чуйкова, д.37)
Тел.: 24-16-79

В выставочном зале музея им. И.И. Машкова пройдут мастер-классы художника Мухина-Чебоксарского Культура

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Музеи региона приглашают на 13-ю ежегодную всероссийскую акцию «Ночь музеев»
  2. В музее Машкова откроется выставка ученицы Ильи Машкова — Ольги Соколовой
  3. «Ночь музеев» пройдет уже в эти выходные