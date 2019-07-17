ООО «Концессии водоснабжения» заменили участок водовода, проходящий под проспектом Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда. Работы велись без разрытия котлована.

Магистраль диаметром 300 мм, проходящая под проспектом Ленина в районе остановки «Механический институт», была проложена несколько десятилетий назад и за время эксплуатации полностью выработала свой ресурс. В рамках планово-предупредительных работ в компании приняли решение заменить аварийный участок водовода и повысить надежность водоснабжения потребителей, получающих воду по этой ветке.

Задача осложнялась тем, что водовод проходил под оживленной шестиполосной магистралью, связывающей северные районы города с центром. Перекрыть дорогу для проведения работ по перекладке трубы – значит, парализовать движение на одной из основных дорожных артерий города. На помощь пришла установка горизонтально направленного бурения.

С ее помощью рабочие цеха капитального ремонта сделали прокол под проспектом Ленина и переложили две нитки водовода диаметром 225 миллиметров и протяженностью 64 метра каждая. В работе использовались современные пластиковые трубы.

Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлено уже свыше 200 километров сетей водоснабжения. При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.