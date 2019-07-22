Впервые в нашем городе проведут Международный парковый форум, где соберутся отечественные и зарубежные специалисты в области урбанистики и ландшафтной архитектуры, а также известные проектировщики и исследователи городской среды. Во время форума каждый из участников сможет почерпнуть для себя что-то новое.

В рамках конференции впервые на территории России с эксклюзивным докладом выступят куратор всемирного известного испанского парка «Гуэль» Габино Карбальо, технический директор Управления прибрежной окружающей средой мэрии Барселоны Люсия Куэста, итальянский проектировщик и главный архитектор парка «Аппиа Антика» в Риме Симона Миссина. В форуме также примут участие руководитель ГКУ г. Москвы «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и директор ЦПКиО им. Горького Вячеслав Дунаев, директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб, директор ПКиО «Сокольники» Андрей Лапшин, директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Элина Красильникова и другие эксперты.

На форуме участники поделятся своим опытом развития парковой индустрии и инфраструктуры, особое внимание будет уделено организации досуга на открытых площадках. Мероприятие будет проходить 9 и 10 августа.